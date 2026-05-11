Güney Kore'den Hürmüz'deki Gemi Saldırısına Kınama

11.05.2026 19:58
Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı, HMM Namu gemisine saldırıyı kınadı ve güvenlik önlemlerini artıracak.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, hükümetin, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore şirketince işletilen Panama bayraklı gemiye saldırıyı kınadığını ve sivil gemilere yönelik herhangi bir saldırının haklı gösterilemeyeceğini değerlendirdiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi, "HMM Namu" isimli kargo gemisinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Wi, "Hükümetimiz, HMM Namu dahil olmak üzere özel olarak işletilen gemilere yönelik saldırıların haklı çıkarılamayacağını ve müsamaha edilemeyeceğini savunuyor ve saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin, saldırının arkasında kimin olduğunu belirlemek ve kullanılan nesnelerin türünü tespit etmek için çalıştığını aktaran Wi, elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

Wi, hasarın şekline bakıldığında deniz mayını veya torpidonun kullanılmış olma ihtimalinin düşük olduğuna işaret etti.

Benzer bir olayın yaşanmasını önlemek amacıyla hükümetin ilgili ülkelerle iletişime geçeceğini aktaran Wi, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Güney Kore gemileri ve mürettebatının güvenliğini artırma çabalarının iki katına çıkarılacağını kaydetti.

Ne olmuştu?

Merkezi Güney Kore'de bulunan HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada 4 Mayıs'ta patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı.

Gemide, 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtmişti.

Gemi, inceleme amacıyla Dubai Limanı'na ulaşmıştı.

Kaynak: AA

