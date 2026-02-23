Güney Kore'den Rusya'ya Flama Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'den Rusya'ya Flama Tepkisi

23.02.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, Rus Büyükelçilikteki 'Zafer bizim olacak' flamasının gerilim yaratabileceğini bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Seul Büyükelçiliği binasına asılan ve Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında yorumlanan "Zafer bizim olacak" yazılı flamanın "gereksiz gerilimlere yol açabileceği" nedeniyle, endişelerini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 24 Şubat'taki 4. yıl dönümü öncesinde Rusya'nın Seul'deki Büyükelçilik binasına asılan flama, başkentte tartışma konusu oldu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, binanın dış cephesine asılan ve üzerinde Rusça "Zafer bizim olacak" yazan uzun flamanın "Güney Kore vatandaşları ve diğer ülkelerle gereksiz gerilimlere yol açabileceğini" belirterek, Büyükelçiliğe bu konuda endişelerini iletti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada ise flamanın Rusya'nın şubat ayındaki milli bayramlarını kutlama kapsamında asıldığı ve yabancı büyükelçiliklerde flama asmanın "yaygın bir gelenek" olduğu belirtildi.

Flamanın geçici süreyle binanın dışında kalacağı kaydedilen açıklamada, ilgili kutlama etkinliklerinin tamamlanmasının ardından kaldırılmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, flamadaki yazının Rusya tarihindeki birçok farklı gelişmeyle bağlantılı olduğu, tarihi bağlam dikkate alındığında flamanın "kimsenin duygularını incitmeyeceği" savunuldu.

Kaynak: AA

Güney Kore, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den Rusya'ya Flama Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:46:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Güney Kore'den Rusya'ya Flama Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.