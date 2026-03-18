Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'den Yapay Zeka Merkezi İmzası

18.03.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, 6 BM kuruluşuyla yapay zeka için küresel merkez kurulması niyet mektubuna imza attı.

Güney Kore hükümeti, 6 Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşuyla, ülkede yapay zeka için küresel bir merkez kurulması amacıyla işbirliği yapılması dolayısıyla hazırlanan niyet mektubuna imza attı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanlık ofisi, yetkililer tarafından ülkede yapay zeka konusunda küresel bir merkez kurulması amacıyla işbirliği yapma niyetinin ortaya konulduğu bir niyet mektubuna imza atıldığını duyurdu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanan mektubun imza törenine, Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok katıldı.

Mektuba, Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Göç Örgütü, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkilileri ve Güney Kore tarafından da Bilim Bakanlığı yetkilileri imza attı.

Güney Kore hükümeti, yapay zeka merkezini "küresel sorunlara yapay zeka temelli çözümler üretmek üzere BM organlarını ve Güney Kore'nin özel ve kamu sektörlerini bir araya getiren bir platform" olarak tanımlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 11:25:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.