Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, kopya çekilmesini önlemek amacıyla, ülkedeki ulusal sınav sisteminin "değişen koşulları yansıtacak şekilde" baştan aşağı yeniden düzenlenmesi talimatı verdi.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, uzmanlarla düzenlediği toplantıda, ülkedeki ulusal sınavlara cep telefonuyla girilmesini ve bu sınavlarda kopya çekilmesi konularını ele aldı.

Toplantıda Lee, "Güney Kore'de kamu sınavları fırsatların ve kaynakların dağılımını önemli ölçüde etkiliyor. Yapay zekanın kötüye kullanılmasıyla gerçekleştirilen kopya eylemleri, adaleti ve güveni sarsarak toplumumuzun temel düzenini derinden etkiliyor." dedi.

Bu tür suistimalleri "ciddi suçlar" olarak nitelendiren Lee, "Ulusal sınav sistemi, değişen koşulları yansıtacak şekilde A'dan Z'ye tamamen elden geçirilmeli." ifadelerini kullandı.

Lee, geçmiş sınavlara yönelik şüpheli kopya vakalarının soruşturulması talimatı verdiğini belirtti.

Güney Kore'de kopya krizi

Güney Kore Eğitim Bakanlığı, sınav öncesinde telefonlarını teslim etmeyenleri belirlemek amacıyla gönderilen alarm mesajı sayesinde 49 kişinin cep telefonuyla sınava girdiğinin belirlendiğini ve toplamda 98 kişinin kopya çekerken yakalandığını açıklamıştı.

Ülkede bu ay düzenlenen ulusal vergi muhasebeciliği yeterlilik sınavında en yüksek puanı alan aday, avukatının sosyal medya hesabından yayımlanan bir videoda sınavın her iki aşamasında da minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini kabul etmişti.

Polis, söz konusu kamera ve telefona el koymuş ve soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.

Ülke yasalarına göre, kopya çektiği tespit edilen kişilerin sınavları geçersiz sayılıyor ve 5 yıl süreyle sınava girmeleri yasaklanabiliyor. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sonucuna bağlı olarak, söz konusu olayın cezai kovuşturmaya da varabileceğini belirtiyor.