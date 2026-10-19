Güney Kore Devlet Başkanı Lee, OPCON'un erken devrini istedi, kapasite yeterli dedi - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı Lee, OPCON'un erken devrini istedi, kapasite yeterli dedi

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee, savaş zamanı operasyonel kontrolün (OPCON) erken tarihte ABD'den Seul'e devredilmesini istedi. Lee, ülkesinin yeterli kapasiteye sahip olduğunu, görüşmelerin iyi ilerlediğini ve savunmanın kendi başlarına üstlenilmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, savaş zamanı operasyonel kontrolün (OPCON) erken bir tarihte ABD'den Seul'e devredilmesi gerektiğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Lee, "Bence OPCON'un diğer bir ülkeye verilmesi ve ona güvenilmesi, olduğu gibi bırakılamaz." ifadelerini kullandı.

"OPCON'un erken bir tarihte (Güney Kore'ye) geri verilmesi gerekmektedir." diyen Lee, ülkesinin bunun için yeterli kapasiteye sahip olduğunu ve Güney Kore ile ABD arasındaki ilgili görüşmelerin bu yönde iyi ilerlediğini dile getirdi.

Lee ayrıca, "(Ulusal savunmamızı) kesinlikle kendi başımıza üstlenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

OPCON'un geri alınması, Seul yönetiminin yayımladığı beş yıllık politika yol haritasında dış ve güvenlik politikasının önemli unsurları arasında yer alıyor.

Operasyonel kontrol, barış zamanında Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, savaş zamanında ise ABD'de oluyor.

Kaynak: AA
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