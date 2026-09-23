Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Trump nükleer denizaltı ve OPCON devrini ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Trump nükleer denizaltı ve OPCON devrini ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, Lee Jae Myung ile Donald Trump'ın BM Genel Kurulu marjındaki görüşmesinin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü belirtti. İkili, nükleer denizaltı, uranyum zenginleştirme, OPCON'un Seul'e devri ve gemi inşası işbirliğini değerlendirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ABD Başkanı Donald Trump, nükleer enerjili denizaltı, uranyum zenginleştirme ve nükleer yakıtın yeniden işlenmesi gibi konuların yanı sıra savaş döneminde operasyonel kontrolün (OPCON) Seul'e devri ve gemi inşası alanındaki işbirliğini ele aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Lee ve Trump'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yaklaşık 30 dakika görüştüklerini belirtti.

Wi, görüşmede iki liderin, Seul yönetiminin nükleer enerjili denizaltı edinme planını, uranyum zenginleştirme ve kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işleme haklarını, OPCON'un ABD'den Güney Kore'ye devrini ve gemi inşası alanındaki işbirliğini değerlendirdiğini aktardı.

Trump'ın görüşmede Kuzey Kore ile diyaloğa bağlılığını yinelediğini belirten Wi, iki liderin ortak stratejik projelerde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Wi, Lee ve Trump'ın, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik temasları devam ettirme konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, 29 Ekim 2025'te ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede imzalanan anlaşma kapsamında, ABD'nin Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planına onay verdiğini belirtmişti.

Seul yönetimi, nükleer enerjili denizaltılar konusunda işbirliğine yönelik bağımsız anlaşma yapılması için ABD ile çalışma düzeyindeki görüşmelerin 2026'da başlamasının beklendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
Donald TrumpDış PolitikaDeniz AltıGüney KoreGüvenlikPolitikaSavunmaGüncelDünyaSeulSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Adana’daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı Yaşar Akman’ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı Adana'daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı! Yaşar Akman'ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Yenişehir’de silahlar konuştu Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi Yenişehir'de silahlar konuştu! Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Türkiye’de soygun yapıp ülkelerine döndüler İki kadının hırsızlık anı kamerada Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada
10:39
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 76 suçlu Türkiye’ye getirildi
10:34
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama...
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
10:33
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı 20 milyon dolarlık yatırım
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
09:55
Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta görüntülendi Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 10:45:29. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Trump nükleer denizaltı ve OPCON devrini ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement