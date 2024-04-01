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Güney Kore Devlet Başkanı, tıp fakültesi kontenjanı artışına karşı geri adım atmayacak - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı, tıp fakültesi kontenjanı artışına karşı geri adım atmayacak

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, doktorların artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolarına karşı geri adım atmayacaklarını söyledi. Kontenjanın artırılması konusunda tıp camiasıyla görüşmeler yapılmasının ardından 2 bin sayısında karar kılındığını vurgulayan Yoon, bu sayıya itiraz eden doktorlarla da görüşmeye açık olduklarını ifade etti.

01.04.2024 12:54
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, doktorların artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolarına karşı geri adım atmayacaklarını söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, ulusa sesleniş konuşmasında hükümetin tıp fakültesi kontenjanını 2 bin kişi artırma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kontenjanın artırılması konusunda tıp camiasıyla görüşmeler yapılmasının ardından 2 bin sayısında karar kılındığını vurgulayan Yoon, bu sayıya itiraz eden doktorlarla da görüşmeye açık olduklarını ifade etti.

Yoon, "Eğer sağlık çalışanları artışın daha az yapılmasını istiyorsa, toplu eylemde bulunmadan bilimsel temelli ortak öneri sunmaları onların hakkıdır. Eğer daha makul ve mantıklı bir tedbir getirirlerse bunu da her zaman tartışabiliriz." dedi.

Kontenjanın 2 bin kişi artırılması kararının uygulanması durumunda dahi bu yeni eğitilmiş doktorların ancak 10 yıl sonra iş gücüne katılabileceğine dikkati çeken Yoon, böylelikle 2045'te ilave doktor sayısının 20 bin olacağını söyledi.

Yoon, daha önceki hükümetlerin kontenjan artırma girişimleri olduğunu ve bunların başarısızlıkla sonuçlandığını anımsatarak, artık bu başarısızlıkların tekrar edilmeyeceğinin altını çizdi.

Protestoya katılan doktor gruplarından kontenjan artışına ilişkin net teklifler sunulmadığını kaydeden Yoon, "Şimdi hiçbir dayanak olmadan 350, 500 ya da 1000 gibi sayılardan bahsediyorlar. "Sadece bu da değil, bu sayının şu anda olduğundan 500 ila 1000 daha az olması gerektiği tehdidinde bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

Yoon, bazı doktorların protestolarını "toplum için ciddi tehdit" olarak nitelendirerek, protestolara karşı geri adım atmayacakları sözünü verdi.

Stajyer doktorları görevlerine dönmeye çağıran Yoon, bu çağrıya uymayanlara yönelik "ilgili prosedürlerin" uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.

Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü, "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Kore, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı, tıp fakültesi kontenjanı artışına karşı geri adım atmayacak - Son Dakika

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