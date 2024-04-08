- Güney Kore ikinci yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi
SEUL - Güney Kore'nin ikinci yerli askeri casus uydusu SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatıldı.
Güney Kore ikinci yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyduyu taşıyan SpaceX'e ait Falcon-9 roketi yerel saat ile 19.17'de ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uydunun fırlatmadan yaklaşık 45 dakika sonra yörüngeye yerleştiği kaydedildi. SpaceX ise Falcon-9 roketinin yeniden kullanım özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin fırlatma sonrasında Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki LZ-1 platformuna iniş yaptığını duyurdu.
Yörüngeye gönderilen askeri casus uydusunun mikrodalgaları kullanarak veri elde etme teknolojisine sahip olduğu ve hava şartlarından bağımsız olarak veri toplayabilen sentetik açıklıklı radar sensörlerinin bulunduğu öğrenildi.
İlk askeri casus uydusu Aralık'ta fırlatılmıştı
2025 yılına kadar yörüngeye 5 askeri casus uydusu yerleştirmeyi hedefleyen Güney Kore, ilk yerli casus uydusunu 2023 Aralık'ta fırlatmıştı. İlk uydunun Dünya yüzeyinin ayrıntılı görüntülerini yakalayabilen elektro-optik ve kızılötesi sensörlere sahip olduğu açıklanmıştı.
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