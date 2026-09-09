Güney Kore, Japonya'nın Sado Adası'ndaki anma etkinliğine bu yıl da katılmayacağını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore, Japonya'nın Sado Adası'ndaki anma etkinliğine bu yıl da katılmayacağını bildirdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden önce bölgede zorla çalıştırılan Koreli işçilerin istismar edilmesine ilişkin uzun süredir devam eden gerilim sebebiyle Japonya'nın Sado Adası maden kompleksindeki anma etkinliklerine katılmayacağını belirtti.

Güney Kore, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden önce bölgede zorla çalıştırılan Koreli işçilerin istismar edilmesine ilişkin uzun süredir devam eden gerilim sebebiyle Japonya'nın Sado Adası maden kompleksindeki anma etkinliklerine katılmayacağını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından, Japonya'nın Sado Adası'nda düzenlenmesi beklenen anma törenine ilişkin açıklama yapıldı.

İki ülkenin anma törenine ilişkin temel konularda anlaşmaya varamadığı belirtilen açıklamada, söz konusu törene bu yıl da katılım gösterilmeyeceği ifade edildi.

Güney Kore, 2024 ve 2025'te de Japonya'nın düzenlediği törenlere katılmamış, Sado bölgesi yakınlarında ayrı tören düzenlemişti.

Sado madenleri

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısında, Niigata eyaleti açıklarındaki Sado Adası'nda bulunan 16. yüzyıldan kalma altın ve gümüş madenleri, 1989 yılında kapatılmadan önce yaklaşık 400 yıl boyunca işletildi.

Tarihçiler, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Korelinin Sado madenlerinde kötü ve acımasız koşullar altında çalışmaya zorlandığını ve kadınların istismar edildiğini belirtiyor.

Japonya hükümeti, Şubat 2022'de Sado Adası maden kompleksinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının tavsiye edilmesine karar vermişti.

Güney Kore, Japonya'nın sit alanındaki sergide Kore'nin çektiği acıları daha açık şekilde kabul etmeyi ve anma törenine Korelileri de dahil etmeyi onaylamasının ardından kompleksin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesine yönelik muhalefetini geri çekmişti.

Bu madenler, Ağustos 2024'te Güney Kore'nin de desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güney Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Japonya'nın Sado Adası'ndaki anma etkinliğine bu yıl da katılmayacağını bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

13:07
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:33:40. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Kore, Japonya'nın Sado Adası'ndaki anma etkinliğine bu yıl da katılmayacağını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement