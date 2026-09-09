Güney Kore, Japonya'nın Sado Adası'ndaki anma etkinliğine bu yıl da katılmayacağını bildirdi

Güney Kore, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden önce bölgede zorla çalıştırılan Koreli işçilerin istismar edilmesine ilişkin uzun süredir devam eden gerilim sebebiyle Japonya'nın Sado Adası maden kompleksindeki anma etkinliklerine katılmayacağını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından, Japonya'nın Sado Adası'nda düzenlenmesi beklenen anma törenine ilişkin açıklama yapıldı.

İki ülkenin anma törenine ilişkin temel konularda anlaşmaya varamadığı belirtilen açıklamada, söz konusu törene bu yıl da katılım gösterilmeyeceği ifade edildi.

Güney Kore, 2024 ve 2025'te de Japonya'nın düzenlediği törenlere katılmamış, Sado bölgesi yakınlarında ayrı tören düzenlemişti.

Sado madenleri

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısında, Niigata eyaleti açıklarındaki Sado Adası'nda bulunan 16. yüzyıldan kalma altın ve gümüş madenleri, 1989 yılında kapatılmadan önce yaklaşık 400 yıl boyunca işletildi.

Tarihçiler, Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Korelinin Sado madenlerinde kötü ve acımasız koşullar altında çalışmaya zorlandığını ve kadınların istismar edildiğini belirtiyor.

Japonya hükümeti, Şubat 2022'de Sado Adası maden kompleksinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının tavsiye edilmesine karar vermişti.

Güney Kore, Japonya'nın sit alanındaki sergide Kore'nin çektiği acıları daha açık şekilde kabul etmeyi ve anma törenine Korelileri de dahil etmeyi onaylamasının ardından kompleksin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesine yönelik muhalefetini geri çekmişti.

Bu madenler, Ağustos 2024'te Güney Kore'nin de desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.