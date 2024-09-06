Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 260 Çöp Balonu - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 260 Çöp Balonu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin çöp balonu gönderimine karşı tepkisini açıkladı. Üç gündür devam eden gönderimlerde 260'dan fazla çöp balonu Güney Kore'ye düştü.

06.09.2024 10:47
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Güney Kore, Kuzey'in dün geceden bu yana 260'tan fazla "çöp balonu" gönderdiğini ve bu eylemin üçüncü gününe girdiğini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca (JCS) yapılan açıklamada Kuzey'in içinde çöp bulunan yüzlerce balonu arka arkaya ülkeye göndermeye devam ettiği bildirildi.

Üç gündür içlerinde çöp bulunan balonların Güney topraklarına gönderildiği belirtilen açıklamada, dün geceden bu sabaha kadar 260'ı aşkın "çöp balonunun" çeşitli kentlere düştüğü aktarıldı.

Fırlatılan çöp balonlarından 140'ının başkent Seul ve yakındaki Gyeonggi eyaletinin bazı bölgelerine düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, balonların büyük kısmında kağıt ve plastik şişelerin olduğu, herhangi tehlikeli bir maddeye rastlanmadığına vurgu yapıldı.

"Çöp balonu" gerilimi

İki ülke arasındaki "balon gerilimi" aylardır devam ediyor. Güney Kore'de ikamet eden Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren çöp taşıyan 3 binden fazla balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balon gönderimleri Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş, Güney Kore ise bu açıklamayı kınamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 260 Çöp Balonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 260 Çöp Balonu - Son Dakika
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