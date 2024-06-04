Güney Kore, Kuzey Kore ile askeri anlaşmayı tamamen askıya aldı - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore ile askeri anlaşmayı tamamen askıya aldı

Güney Kore, Kuzey Kore ile imzaladığı 19 Eylül askeri anlaşmasının tamamen askıya alınmasını onayladı. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararıyla, iki taraf arasında karşılıklı güven yeniden tesis edilene kadar anlaşmanın yürürlüğü durdurulacak.

04.06.2024 10:15
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SEUL, 4 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore, Kuzey Kore ile imzaladığı 19 Eylül askeri anlaşmasının tamamen askıya alınmasını onayladı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Salı günü Başbakan Han Duck-soo başkanlığındaki kabine toplantısında onaylanan karar, önceki gün Ulusal Güvenlik Konseyi rutin toplantısında belirlenmişti.

Konsey, iki taraf arasında karşılıklı güven yeniden tesis edilene kadar askeri anlaşmanın yürürlüğünü tamamen durdurma kararı aldı.

Anlaşma, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen 2018 Koreler arası zirvesinde, sınırın iki yakasındaki tüm düşmanca eylemleri durdurmak üzere iki tarafın savunma bakanları tarafından imzalanmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore ile askeri anlaşmayı tamamen askıya aldı - Son Dakika

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