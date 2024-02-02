Güney Kore, Kuzey Kore\'nin batı kıyısı açıklarında seyir füzeleri fırlattığını açıkladı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, batı kıyısı açıklarında birkaç seyir füzesi fırlattığını açıkladı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından basına konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Kuzey Kore'nin, batı kıyısından yerel saatle 11.00 sıralarında birkaç seyir füzesi fırlattığı bildirildi.
Ordunun teyakkuz halinin güçlendirildiği vurgulanan açıklamada, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı ABD ile yakın koordinasyon içinde olunduğu kaydedildi.
Açıklamada, fırlatılan füzelerin sayısına veya teknik özelliklerine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.
Öte yandan, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya ait tersaneye ziyaret gerçekleştirdi.
Kim, burada yaptığı açıklamada, tersanenin, mühimmat ve gemi sanayisi politikalarının uygulanması konusunda öncü olduğunu vurguladı.
Ülkenin gemi inşa sanayisini yeni yüzyılın gerektirdiği şekilde modernize etmenin önemine dikkati çeken Kim, Deniz Kuvvetlerinin güçlendirilmesinin "savaş hazırlıklarının hızlandırılmasında" şu anda en önemli mesele olduğunu söyledi.
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