Güney Kore, Kuzey Kore'nin insansız hava araçlarına karşı anti-dron sistemi konuşlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore, Kuzey Kore'nin insansız hava araçlarına karşı anti-dron sistemi konuşlandırdı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'den gelen insansız hava araçlarının tehdit oluşturması üzerine ülke genelinde anti-dron sistemi kurdu. Sistem, insansız araçları tespit etme, izleme ve düşürme yeteneklerine sahip ekipmanlardan oluşuyor. Bu adım, Kuzey Kore'nin sınırları geçen insansız hava araçlarına karşı alındı.

06.09.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore'den gelen insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlere karşı ülke genelinde birçok yerde entegre bir "anti-dron sistemi" konuşlandırdığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, "Anti-dron sistemi, Kuzey Kore'nin küçük insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlere yanıt vermek için önemli yerlerde konuşlandırılıyor." dedi.

Radar ve sinyal bozucular da dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlardan oluşan anti-dron sistemi, insansız araçları tespit etme, izleme ve düşürme kapasitesine sahip.

Güney Kore'nin bu adımı, Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının sınırı geçmesi ve bunlardan birinin başkent Seul'e girmesinin ardından geldi.

Ordunun Kuzey Kore'nin insansız hava araçlarından hiçbirini engelleyememesi, bu alanda hazır olup olmadığı konusunda soru işaretleri oluşturmuştu.

Güney Kore yönetimi, Aralık 2022'deki olaydan sonra insansız hava araçlarına müdahale kabiliyetini güçlendirmeye hız verdi. Kuzey Kore de son zamanlarda insansız hava aracı kabiliyetlerini geliştirmeye çalışıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 26 Ağustos'ta yeni geliştirilen dronların performans testini izlemiş ve daha çok kamikaze dronu üretme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'nin insansız hava araçlarına karşı anti-dron sistemi konuşlandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:16:46. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore'nin insansız hava araçlarına karşı anti-dron sistemi konuşlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement