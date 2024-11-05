Güney Kore, Meta'ya 16 Milyon Dolar Ceza Kesti - Son Dakika
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Güney Kore, Meta'ya 16 Milyon Dolar Ceza Kesti

Güney Kore, Meta'nın kullanıcı verilerini yasadışı topladığı için 16 milyon dolar ceza verdi.

05.11.2024 16:50
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Güney Kore, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'ya kullanıcı bilgilerini yasa dışı şekilde toplayıp reklam şirketleriyle paylaştığı gerekçesiyle yaklaşık 16 milyon dolar para cezası verdi.

Güney Kore Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu, Meta'nın faaliyetlerine ilişkin dört yıl süren bir soruşturma yürüttü.

Komisyon, Meta'nın Temmuz 2018'den Mart 2022'ye kadar yaklaşık 980 bin Facebook kullanıcısının dini ve siyasi görüşü de dahil olmak üzere kişisel verilerini yasa dışı olarak topladığını tespit etti.

Meta'nın kullanıcılarının takip ettikleri sayfaları analiz ederek topladığı verileri, yaklaşık 4 bin reklam şirketiyle paylaştığı belirtildi.

İncelemelerin ardından Komisyon, Meta'ya yaklaşık 16 milyon dolar ceza kesti.

Güney Kore, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettikleri ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle 2022'de de Meta'ya 72 milyon dolar para cezası vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Meta'ya 16 Milyon Dolar Ceza Kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore, Meta'ya 16 Milyon Dolar Ceza Kesti - Son Dakika
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