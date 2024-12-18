Güney Kore, Trump Dönemi için Nükleer Müzakere Planları Hazırlıyor - Son Dakika
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Güney Kore, Trump Dönemi için Nükleer Müzakere Planları Hazırlıyor

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Trump'ın Kuzey Kore ile görüşmelere ilişkin hazırlık yapacaklarını açıkladı.

18.12.2024 10:49
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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump yönetimin, Kuzey Kore ile nükleer müzakerelerini devam ettirme olasılığına karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı olacak planlar ve yol haritaları hazırlayacaklarını söyledi.

Yonhap'ın haberine göre Cho, Seul'de düzenlediği basın toplantısında, Trump dönemi ve Kuzey Kore ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın ilk dönemin ardından Kuzey Kore ile çıkmaza giren nükleer müzakerelerine ilişkin Cho, "Yeni ABD yönetiminin Kuzey Kore ile müzakere olasılığına karşı hazırlıklı olmamıza yardımcı olacak planlar ve yol haritaları hazırlayacağız." dedi.

Cho, nükleer müzakerelerini istikrarla yürütmek istediklerini ancak Pyongyang'ın herhangi bir provokasyonuna karşı da kesin şekilde yanıt vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Güney Kore diplomasisine normalliği geri getirmek ve uluslararası toplumun güvenini yeniden inşa etmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Cho, "Dış politikamızın ve ulusal güvenliğimizin hataya yer bırakmamasını sağlayacağız." diye konuştu.

Cho, ayrıca, ABD ve Japonya ile üçlü işbirliğine yönelik ivmeyi canlı tutmak için çalışacaklarını ve gelecek yıl diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü için Japonya ile hazırlıklarda ilerleme kaydetme taahhüdünü vurguladı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile nükleer müzakereler için üç kez bir araya gelmiş ancak 2019'un başlarında Hanoi zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana görüşmeler çıkmaza girmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Trump Dönemi için Nükleer Müzakere Planları Hazırlıyor - Son Dakika

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