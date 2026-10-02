Güney Kore, Ukrayna'yı Kore Yarımadası'nda savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı - Son Dakika
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Güney Kore, Ukrayna'yı Kore Yarımadası'nda savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Ukrayna'nın iki Kuzey Koreli askere ilişkin gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği iddiasıyla özür dilemezse ek önlemler alacaklarını bildirdi. Lee, Ukrayna'yı savaş çıkarmaya çalışmakla suçlarken Ukrayna anlaşmanın olmadığını savunuyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Ukrayna yönetiminin iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderilmesini kamuoyuna duyurarak gizlilik anlaşmasını ihlal etmesinden dolayı özür dilemeyi reddetmesi durumunda, bu ülkeye yönelik "ek önlemler" alacaklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna duyurmasının ardından başlayan Seul-Kiev gerilimi sürüyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna gerçeği inkar etmeyi ve resmi bir özür dilemeyi reddetmeyi sürdürürse Seul, ek önlemler alacaktır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'yı Kore Yarımadası'nda savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı

Ukrayna'nın, Güney Kore'nin gizlilik talebine rağmen bu meseleyi tek taraflı duyurduğunu aktaran Lee, Ukrayna'nın "gizlilik anlaşmasının olmadığını" söyleyerek kendisini yalancı durumuna düşürdüğünü belirtti.

"Anlaşmayı kabul etme ve özür dileme talebine karşılık Ukrayna, bunun yerine (yakın zamanda yaşanabilecek) bir Kore Yarımadası içi askeri çatışma olasılığından bahsetti." ifadesine yer veren Lee, Ukrayna'yı "Kore Yarımadası'nda savaş çıkarmaya" çalışmakla suçladı ve "ciddi üzüntü" duyduğunun altını çizdi.

Lee, "Bu, Güney Kore halkının ve ülkesinin haysiyetiyle ilgili bir konu olduğu için, bu konuda sessiz kalamam." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Zelenskiy, Güney Kore'nin tepkisini çeken konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Koreli askerlerden ikisinin 2025'in başlarında yakalandığını ve Güney Kore'ye gönderildiklerini açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Zelenskiy'nin bu açıklamasının, askerlerin transferi konusunda iki ülke arasında varılan gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini iddia etmiş, Ukrayna ise böyle bir anlaşmanın var olmadığını ileri sürmüştü.

Akabinde Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong, Ukrayna'nın iki ülke arasında gizlilik anlaşmasının varlığını "inkar etmesinin" gerçekleri yansıtmadığını savunmuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Seul Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın konuyla alakalı Bakanlığa çağrıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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