Güney Kore ve ABD'den Asker Kalıntıları İçin İşbirliği

Güney Kore ve ABD, Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden askerlerin kalıntılarının aranması ve tespit edilmesi için işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı, görevde hayatını kaybedenlerin bulunması ve tespit edilmesiyle ilgili kuruluş ile ABD Savunma Bakanlığının savaş esirleri ve kayıplarının hesabını tutan DPAA dairesi arasında görüşme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, Kore Savaşı sırasında her ülkeden hayatını kaybeden askerlerin kalıntıların aranması ve geri gönderilmesi için işbirliğini artırma konusunda anlaştığı belirtildi.

Öte yandan, DPAA'in muhafaza ettiği 4 Türk askere ait kalıntıların kasımda Güney Kore'ye gönderilerek Busan kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığına defnedilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.