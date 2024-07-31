Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırı yakınında gerçek mühimmatla ortak askeri tatbikat yaptı.
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, iki Kore'yi birbirine bağlayan askerden arındırılmış bölgenin 30 kilometre güneyindeki Pocheon kentinde geçen hafta başlayan tatbikatın 3 Ağustos'a kadar süreceği belirtildi.
Gerçek mühimmatın kullanıldığı belirtilen tatbikata, ABD ordusuna ait Stryker piyade muharebe araçları ile Güney Kore tank müfrezesinin katıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bu eğitim ordunun Kore Yarımadası'nın arazi ve hava koşullarına uyum sağlama yeteneğini geliştirmektedir." ifadesi kullanıldı.
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