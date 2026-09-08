Güney Kore ve Filipinler savunma işbirliğini genişletme kararı aldı - Son Dakika
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Güney Kore ve Filipinler savunma işbirliğini genişletme kararı aldı

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Güney Kore ile Filipinler savunma bakanları, ortak askeri tatbikatlar dahil savunma ve silah sanayi işbirliğinin genişletilmesi için mutabık kaldı. Güney Kore, Filipinler'in askeri modernizasyon programına katılacak şirketlerine destek talep etti.

Güney Kore ve Filipinler hükümetleri, iki ülke arasındaki savunma ve silah sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, başkentteki "2026 Seul Savunma Diyaloğu" marjında Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ile görüştü.

Görüşmede bakanlar, Güney Kore ile Filipinler arasında ortak askeri tatbikatlar dahil savunma ve silah sanayi işbirliğinin genişletilmesi ve bu alandaki istişareleri güçlendirme konularında mutabık kaldı.

Bakan Ahn görüşmede, Filipinler'in askeri modernizasyon programına katılmak isteyen Güney Koreli şirketlere Manila hükümetinin destek sağlamasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore ve Filipinler savunma işbirliğini genişletme kararı aldı - Son Dakika

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