Güney Kore ve Ukrayna'dan Esir Sorununa Ortak Çözüm

Güney Kore ve Ukrayna'nın, Ukrayna'da esir alınan Kuzey Koreli savaş esirleriyle ilgili sorunu, uluslararası hukuk ve insani ilkeler doğrultusunda çözmek için birlikte çalışma konusunda anlaştıkları bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Tokyo'ya resmi ziyarette bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, ikilinin Ukrayna'daki Kuzey Koreli savaş esirleri sorununun uluslararası hukuk ve insani ilkelerle tutarlı bir şekilde, ilgili kişilerin özgür iradelerine saygı duyarak çözülmesi konusunda ortak çalışmada anlaştığı aktarıldı.

Açıklamada, "İki taraf, Ukrayna'daki savaş ve Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler de dahil olmak üzere önemli bölgesel gelişmeler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu." ifadesine yer verildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park Il, açıklamasında iki tarafın savaş esirleri konusunda "yapıcı görüşmeler" yürüttüğünü ve Seul yönetiminin sorunun çözümü için diplomatik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Habere göre, Güney Kore ile Kuzey Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) ziyarette bulunan Sybiha, Rusya ve Kuzey Kore'nin "tehditlerine karşı" Güney Kore ve Ukrayna arasında daha yakın işbirliğinin gerektiğinin altını çizdi.

Rusya ile Kuzey Kore arasında Haziran 2024'te imzalanıp Aralık 2024'te yürürlüğe giren kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörüyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna savaşına gönderilen yaklaşık 2 bin Kuzey Kore askerinin çatışmalarda öldüğünü tahmin ederken, Pyongyang yönetimi asker sayısı ve kayıplara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

"Kuzey Koreli asker savaşa değil eğitime geldiğini sanıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde ordusuna esir düşen 2 Kuzey Koreli askerin Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişlerince ifadeleri alınırken çekilen görüntülerini 11 Ocak'ta paylaşmıştı.

Elleri ve yüzleri bandajlı, yaşlarının 20 ile 26 olduğu belirtilen 2 Kuzey Korelinin yer aldığı yaklaşık 3 dakikalık görüntüde askerlerden biri evine dönmek isteyip istemediği sorusuna "Ukrayna'da kalmak istiyorum." diye cevap vermişti.

Asker, ayrıca Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere görevlendirildiğinden haberinin olmadığını, komutanlarının kendisine "gerçek savaş eğitimi gibi eğitim almaya" gideceklerini söylediğini ifade etmişti.