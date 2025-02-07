Güney Kore ve Vietnam Ekonomik İşbirliğini Artırıyor

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Güney Kore ile Vietnam, nükleer enerji ve teknoloji başta olmak üzere ekonomik işbirliğini geliştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Yonhap'ın haberine göre, görüşme gerçekleştiren Güney Kore ile Vietnamlı üst düzey yetkililer ikili ilişkileri ele aldı.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığının açıklamasına dayandırılan haberde, küresel tedarik zinciri ve ABD'deki yeni yönetim gibi konularla ilgili fikir alışverişinin gerçekleştiği görüşmede tarafların nükleer enerji, teknoloji ve altyapı alanlarındaki işbirliklerini geliştirme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Bakanlığın uluslararası ticari ilişkilerden sorumlu yetkilisi Kim Jong-chul, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de yeni hükümetin göreve gelmesiyle birlikte küresel pazarda gerilim yükselirken üçüncü büyük ticaret ortağımız Vietnam'la ekonomik işbirliğini geleceğe yönelik güçlendirmek için önemli bir zaman."

Haberde, görüşmenin nerede yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

Güney Kore ile Vietnam, Haziran 2023'te imzalanan anlaşma kapsamında 2030'a kadar "Ekonomik Kalkınmaya Teşvik Kredisi" aracılığıyla Vietnam'a ek 2 milyar dolar sağlanması konusunda anlaşmıştı.

İki ülke, 2022'de ticaret hacmini 2030'a kadar 150 milyar dolara çıkarmayı hedeflemişti.