Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, eski Başbakan Han Duck-soo'nun yargılandığı süreçte yalancı tanıklık yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat kararını kesinleştirdi.

Yonhap'ın haberine göre Yüksek Mahkeme, Yoon'un 3 Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetim öncesinde, Han böyle bir toplantı önermeden önce kabine toplantısı düzenlemeyi planladığını söyleyerek yalancı tanıklık yaptığı iddiasıyla açılan davada kararını açıkladı.

Yüksek Mahkeme, yeterli delil bulunmaması gerekçesiyle Yoon'un söz konusu suçlamadan beraatini onadı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve bununla bağlantılı diğer suçlamalara ilişkin yargı süreçleri ise devam ediyor.

Han, Aralık 2024'te görevden uzaklaştırılan eski Devlet Başkanı Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetimin kabine toplantısında onaylanmasını sağlayarak meşrulaştırılmasına yardım etmekle suçlanmıştı. Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 19 Kasım'da, sıkıyönetimdeki rolü nedeniyle yargılanan Han hakkında verilen 15 yıllık hapis cezası kararını bozmuştu.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.