Güney Kurdufan'da İHA Saldırısı: 6 Yaralı

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki Dilling şehrine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı ve tıbbi malzeme depolarının tahrip edildiği bildirildi.

Sudan Doktorlar Ağından yapılan açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) tarafından 20 Mayıs akşamı Güney Kurdufan eyaletine İHA saldırısının düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 6 kişinin yaralandığı saldırının şehrin tıbbi malzeme depolarının tamamen tahribatına yol açtığı ifade edildi.

Sağlık tesislerini ve tıbbi malzeme depolarını hedef almanın, "suç ve sivil hizmet kurumlarını hedef almayı yasaklayan uluslararası insancıl hukukun açık ihlali" olduğu vurgulandı.

Tıbbi malzemelerin kasıtlı imhasının, Dilling ve çevresindeki bölgelerde halihazırda vahim olan insani ve sağlık koşullarını daha da kötüleştirdiğine işaret edilen açıklamada, binlerce hastanın tedavi ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel haklarından mahrum bırakıldığı uyarısında bulunuldu.

Sudan Doktorlar Ağı, HDK ve SPLM-N'yi sivillere ve sağlık altyapısına yönelik bu tekrarlanan ihlallerden tam sorumlu tutarak Birleşmiş Milletler kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası toplumu insani yardım hizmetlerini hedef alan tüm sorumlular için bağımsız soruşturma başlatmaya çağırdı.