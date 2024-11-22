Güney Sudan'da Darbe Girişimi İddiası

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Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in ekimde görevden aldığı İstihbarat Şefi Akol Koor Kuc'a yönelik "darbe girişimi" suçlamasıyla operasyon yapıldığı iddia edildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da dün akşam ağır silah seslerinin duyulduğunu ifade etti.

Uçaksavar sesleri de duyduklarını aktaran tanıklar, silah seslerinin çok uzun sürmediğini ve durumun kontrol altına alındığını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlerde, hükümet güçlerinin, Cumhurbaşkanı Mayardit'in ekimde görevden aldığı İstihbarat Şefi Kuc'u "darbe girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle gözaltına almaya gittiği öne sürüldü.

Kuc ve ona bağlı unsurların ise direndiği ve iki taraf arasında çatışma çıktığı iddia edildi.

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden alması sonrasında ülke iç savaşa sürüklendi.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında ara sıra şiddet olayları yaşanıyor.