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Güneydoğu Asya'da 5 Yeni Yumuşak Tüylü Kirpi Türü Keşfedildi - Son Dakika
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Güneydoğu Asya'da 5 Yeni Yumuşak Tüylü Kirpi Türü Keşfedildi

Amerikalı bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, Güneydoğu Asya'da, 5 yeni 'yumuşak tüylü' kirpi türü keşfedildi. Yeni keşfedilen türler, diğer kirpi türlerinden farklı olarak dikenli değil, yumuşak tüylere sahiptir. Keşif, dünyanın yaşam çeşitliliğini ortaya çıkarmakta ve tehdit altındaki yağmur ormanı ekosistemlerine dikkat çekmektedir.

Güneydoğu Asya\'da 5 Yeni Yumuşak Tüylü Kirpi Türü Keşfedildi
22.12.2023 - 11:18,
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Amerikalı bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, Güneydoğu Asya'da, 5 yeni "yumuşak tüylü" kirpi türü keşfedildi.

BBC'nin haberine göre, araştırmacılar, Güneydoğu Asya'daki tropik orman alanlarında yaşayan kirpi türlerinin farklarına odaklandı.

Yeni keşfedilen 5 türün tamamının, Güneydoğu Asya'da yaşayan "Hylomys" adı verilen kirpi grubuna ait olduğu kaydedildi. Böylece, bugüne dek 2 olan Hylomys türü 7'ye çıktı.

Küçük kafalı, uzun burunlu ve keskin dişleri olduğu belirtilen yeni türlerin, diğer kirpi türleri gibi dikenli olmaktan ziyade yumuşak tüyleri bulunuyor.

Yeni keşfedilen kahverengi küçük memeliler birbirine benzese de genetik kodlarında ve fiziksel şekillerinde, özellikle kafaları ve dişlerinde, önemli farklılıklar bulundu.

Bilim insanları, Güneydoğu Asya'daki tropik ormanların derinliklerinde yaşadığına inanılan türlerden birine, Vietnamca "vampir" kelimesinden türetilen "Hylomys macarong" adını verdi.

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nin (SMNH) önde gelen araştırmacılarından Dr. Melissa Hawkins, yeni türlerin, dünyanın "şaşırtıcı" yaşam çeşitliliğini ortaya çıkardığını söyledi.

Hawkins, "Memeliler gibi gruplar, özellikle de ulaşılması zor habitatlarda yaşayan küçük canlılar hakkında aslında pek fazla şey bilmiyoruz" diye konuşarak, son keşfedilen türlerin, tehdit altındaki yağmur ormanı ekosistemlerine biraz dikkat çekebileceğine işaret etti.

Keşif, "The Zoological Journal of the Linnean Society" adlı dergide yayımlandı.

Kaynak: AA
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Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Güneydoğu Asya'da 5 Yeni Yumuşak Tüylü Kirpi Türü Keşfedildi - Son Dakika
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