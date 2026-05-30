Güneysu\'da Duvar Yıkıldı, Yol Kapandı

Rize'nin Güneysu ilçesinde istinat duvarının yıkılmasının ardından mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Kentte dün etkili olan yağışın ardından ilçeye bağlı Adacami Mahallesi'ndeki istinat duvarı yıkıldı.
Mahalle yolunun geçtiği bölgedeki duvarın yıkılması sonucu yolun bir kısmında çökmeler meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.
