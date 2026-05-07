GÜNGİAD'dan Bahçeli'ye Destek
GÜNGİAD'dan Bahçeli'ye Destek

07.05.2026 11:02
GÜNGİAD, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a statü önerisini destekleyerek sürecin ilerlemesine katkı sunacağını belirtti.

(DİYARBAKIR) - Güneydoğu Sanayici ve İşinsanları Derneği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a statü için "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" önerisine destek verdi. Dernek Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, "Sayın Bahçeli'nin yaklaşımı, sürecin olgunlaşmasına ve daha somut bir zemine taşınmasına yönelik güçlü bir siyasi irade olarak değerlendirilmelidir" dedi.

Güneydoğu Sanayici ve İşinsanları Derneği'nden (GÜNGİAD), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı "Abdullah Öcalan için statü açığı varsa; bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, Terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum" açıklamasına destek verdi.

GÜNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin açıklamasının 1,5 yıldır devam eden çözüm sürecinin kritik bir eşiğe işaret ettiğini belirtti. Bedirhanoğlu, "Orta Doğu'daki gelişmeler dikkate alınarak süreç için gerekli adımların mümkün olan en kısa sürede atılmasına yaptığı vurgu, sürecin tabiatına uygun bir çerçeve sunmaktadır. Gerçekten de silahların bütünüyle devreden çıkarılması için Sayın Bahçeli'nin altını çizdiği hususlar açık, şeffaf ve hukuki bir şekilde çözüme kavuşturulmalıdır. Nitekim bu başlıkların her biri, daha önce bizim tarafımızdan da farklı vesilelerle dile getirilmiştir. Bu nedenle Sayın Bahçeli'nin yaklaşımı, sürecin olgunlaşmasına ve daha somut bir zemine taşınmasına yönelik güçlü bir siyasi irade olarak değerlendirilmelidir" dedi.

"İktidarı, gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz"

Toplumun sürece desteğinin güçlendirilmesi için adımlar atılmasının gerekli olduğunu belirten Bedirhanoğlu, şöyle devam etti:

"GÜNSİAD olarak Sayın Bahçeli'nin 5 Mayıs 2026 tarihinde grup toplantısında yaptığı açıklamayı önemli ve kıymetli bulduğumuzu ifade ederken ayrıca güçlü bir şekilde destek verdiğimizi siz basın mensupları aracılığıyla kamuoyuna paylaşmak istiyoruz. Toplumun çözüm sürecine olan güveninin güçlendirilmesi ve desteğinin artırılması, büyük ölçüde somut adımların atılmasına ihtiyaç göstermektedir. Belirsizliklerin giderilmesi, hukuki altyapının oluşturulması ve sürecin bölgesel dinamikler gözetilerek yönetilmesi, toplumsal meşruiyeti pekiştirecektir. Bu itibarla iktidarı, gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyor, ilk günden beri arkasında durduğumuz bu sürecin olumlu neticelenmesi için yine GÜNSİAD olarak, üzerimize düşen her türlü katkıyı ve desteği sunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

