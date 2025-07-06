Güngör, Çayırhan\'da Esnaflarla Bir Araya Geldi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Çayırhan göl kenarında esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi.

Toplantıda Çayırhan esnafının sorunlarını dinleyen Güngör, bu buluşmayı her yıl tekrarlayarak esnaf ve halkla istişareyi önemsediklerini belirtti. Güngör, benzer bir toplantının salı günü Nallıhan merkezde de yapılacağını söyledi.

Toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, belediye başkan yardımcıları Nurettin Özen ve Necdet Bakır, ABB Koordinatörü Abdülfettah Güngör, ASKİ Bölge Müdürü Nuri Varol, Yol ve Asfalt Şefi Bülent Akkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı İrfan Yılmaz, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erdoğan Mutlu ile belediye müdürleri katıldı.

Başkan Güngör, "Esnaflarımızın sorunlarını dinledik, çözüm için görüş alışverişinde bulunduk. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.