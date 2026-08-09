Güngören\'de Balkon Çöktü, Bina Mühürlendi

GÜNGÖREN'de 5 katlı binanın birinci katındaki balkonda çökme meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, bina tahliye edilerek mühürlendi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı binanın birinci katındaki balkon henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, olayda yaralanan olmadığı belirlendi.

Binanın çevresi ekipler tarafından bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerin ardından bina mühürlenirken, tedbir amacıyla bina boşaltıldı.