Güngören'de Bıçaklı Kavga: Sanık İçin Ceza İstendi - Son Dakika
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Güngören'de Bıçaklı Kavga: Sanık İçin Ceza İstendi

09.06.2026 19:56
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Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren E.Ç. için 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 aya kadar ceza talep edildi.

Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu çocuk sanık E.Ç. katıldı.

Maktul çocuğun annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 müşteki ve 4 mağdur ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ve izleyiciler alınmadı.

Duruşmada, sanığın, müştekilerin ve bazı tanıkların beyanlarının alındığı öğrenildi.

Verilen yarım saatlik aranın ardından devam edilen duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, çocuk sanık E.Ç'nin "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: AA

Çağlayan, 3. Sayfa, Güncel, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de Bıçaklı Kavga: Sanık İçin Ceza İstendi - Son Dakika

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