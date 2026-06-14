Güngören'de Çöken Apartman Korkuttu - Son Dakika
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Güngören'de Çöken Apartman Korkuttu

Güngören\'de Çöken Apartman Korkuttu
14.06.2026 19:20
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Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında çöken apartman, yanındaki binalara hasar verdi. Zarar görenler tahliye edildi.

GÜNGÖREN'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı apartman çöktü. Bu sırada çöken apartmanın yanında bulunan iki binanın da kolonlarında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri zarar gören iki binada bulunan kişileri tahliye etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Özyurt Sokak'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanda yıkım işlemi gerçekleştirildiği sırada apartman bir anda çöktü. Bu sırada çöken apartmanın yanında bulunan iki binanın da kolonlarında hasar oluştu. Bina ve iş yerinde yaşayan kişilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Yapılan çalışmalarda zarar gören binalarda ve girişinde bulunan iş yerlerindeki kişiler kentsel dönüşüm projesi kapsamında tahliye edildi. Öte yandan kolonlarında hasar oluşan iki bina içinde daha önce kentsel dönüşüm projesi belirlendiği ve yaklaşık 1 ay sonra çalışmaların başlamasının planlandığı öğrenildi.

'DIŞARI ÇIKTIM ETRAF TOZ BULUTU GİBİ GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU'

Zarar gören binadaki iş yeri sahibi İbrahim Şen, "Ben geldim dükkanı açtım masaya oturdum. Bir anda gürültü oldu deprem gibi salladı. Telefonu aldığım gibi dışarı çıktım etraf toz bulutu gibi göz gözü görmüyordu. Karşı tarafa geçtim komşumun dükkanına baktım duvar komple gitmiş. Bana 'İçeri girme yasak, hocamız' gelecek o bakacak' dediler. Gerekirse tahliye edilecek ya da hiç tahliye edilmeden yıkılabilir dediler" diye konuştu.

'KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE ÇÖKÜNCE SAĞINDA VE SOLUNDAKİ BİNALARA HASAR VERMİŞ'

Dairesinde hasar oluşan Bahattin Kuş, "Mevcut binanın yıkılması gerekiyordu. Bu konuda anlaşılan yıkım firması ile belediyenin denetiminde burada yıkım işlemi gerçekleştirildi. Olması gereken normal şartlardaki güvenlik önlemleri alınmış, binanın yapısal ve fiziksel olarak mukavemeti zayıf olduğundan dolayı kontrolsüz bir şekilde çökünce sağında ve solundaki binalara hasar vermiş. Bu olay sonucunda mevcut binalarda yaşam olduğu için belediye kendi kontrollerinde ve denetimi ön planda tutarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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