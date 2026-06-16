Güngören'de bir kişi, ablasıyla evlenmesine karşı çıktığı kişi tarafından silahla öldürüldü.
Güngören'de dün gece saatlerinde motosikletle Hazem Muhammed'in (21) önünü kesen bir kişi, bir süre tartıştığı Muhammed'e ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelinin, Muhammed'in ablasıyla evlenmek isteyen M.D. olduğu tespit edildi. Muhammed'in, M.D'nin ablasıyla evlenme isteğine karşı çıktığı belirlendi.
Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde Muhammed'in önünü kesen M.D. ile yaşadığı arbede görüntülere yansıyor.
Son Dakika › Güncel › Güngören'de Evlenme Tartışması Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
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