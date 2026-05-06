Güngören'de İş Makinesi Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güngören'de İş Makinesi Devrildi

Güngören\'de İş Makinesi Devrildi
06.05.2026 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güngören'de geri kayarak devrilen iş makinesi, dört araca ve bir binaya çarparak hasara yol açtı.

GÜNGÖREN'de iş makinesi yokuşta bilinmeyen bir nedenle geri kaydı. Devrilen iş makinesi, park halinde bulunan hafif ticari araca ve bir binaya çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sırasında 4 araçta ve binada hasar meydana geldi. İş makinesi vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay, Merkez Mahallesi Öz Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan inşaata yük taşıyan iş makinesi yokuşta henüz bilinmeyen bir nedenle geri kaydı. İş makinesi park halindeki hafif ticari araca ve bir binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken binada ve 4 araçta hasar meydana geldi.

'OPERATÖR ÇIKMAYA ÇALIŞIYORDU'

İş makinesi olay yerine çağırılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Esnaflık yapan Ramazan Aykut "Arkadaki iş yeri bizim ofisimiz. Grafik tasarım çalışması yaparken bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda iş makinesinin binaya doğru yaslandığını gördük. Operatör çıkmaya çalışıyordu. Onun dışarıya çıkmasına yardımcı oldum; bir sıkıntısı yoktu. Araçlarda ve vurduğu binada hasar var. Hasarla atlatılmış bir kaza" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de İş Makinesi Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:09:20. #7.13#
SON DAKİKA: Güngören'de İş Makinesi Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.