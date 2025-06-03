Güngören'de Kadına Motosiklet Çarptı

Güngören'de motosikletin, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güngören Nezih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan kadın ambulansla hastaneye sevk edildi.
Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin kadına çarpması, sürücünün ve yayanın yere düşmesi, çevredeki vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.
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