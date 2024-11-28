Güngören\'de Kan Grubu Raporu İçin Çıkan Kavga Kamerada

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GÜNGÖREN'de ehliyet raporu almak için Aile Sağlığı Merkezi'ne giden şüpheli, kan grubu raporu için kan vermesi istenince ortalığı birbirine kattı. Küfürler edip tehditler savuran saldırgan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Güngören Güven Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ehliyet raporu için Aile Sağlığı Merkezi'ne giden bir şüpheli, kan grubu bilgisi için kan vermesi gerektiğini söyleyen aile hekimine 'Yıkarım burayı, bana o raporu vereceksiniz' diyerek ortalığı birbirine kattı. Saldırgan kendisine engel olmaya çalışanlara aldırış etmeden masa üzerindeki bilgisayarlara da zarar verdi. O anları başka hastalar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.