Güngören\'de Kentsel Dönüşüm Alanında Çöken Bina İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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GÜNGÖREN'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binada meydana gelen çökmenin ardından enkazın altında kalan işçiyi arama çalışmaları 3'üncü gününde devam etti.

Olay, 29 Kasım Cuma günü 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokakta meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan işçilerden biri çıkarılırken, diğer işçi Zekeriya Yılmaz'a ulaşmak için itfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar, 3'üncü gününde de gece boyunca sürdü.