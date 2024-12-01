Güngören'de Kentsel Dönüşüm Alanında Çöken Bina İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güngören'de Kentsel Dönüşüm Alanında Çöken Bina İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güngören\'de Kentsel Dönüşüm Alanında Çöken Bina İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında çöken binada enkaz altında kalan işçi Zekeriya Yılmaz'ı bulmak için ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Çökme olayı 29 Kasım Cuma günü gerçekleşti ve çalışmalar 3. gününde devam ediyor.

01.12.2024 06:57  Güncelleme: 07:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÜNGÖREN'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binada meydana gelen çökmenin ardından enkazın altında kalan işçiyi arama çalışmaları 3'üncü gününde devam etti.

Olay, 29 Kasım Cuma günü 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokakta meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan işçilerden biri çıkarılırken, diğer işçi Zekeriya Yılmaz'a ulaşmak için itfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar, 3'üncü gününde de gece boyunca sürdü.

Kaynak: DHA

Zekeriya Yılmaz, Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de Kentsel Dönüşüm Alanında Çöken Bina İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

05:57 Bartın’da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi
23:34 Halep’te Emevi Camii’nde namaz kılıp Erdoğan’a teşekkür etti Halep'te Emevi Camii'nde namaz kılıp Erdoğan'a teşekkür etti
23:16 Suriye Devlet Başkanı Esad’dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz
22:36 Suriye’de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor
19:29 Halep Havalimanı’nın kontrolü artık muhaliflerde Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
08:42 Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı 100 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 07:37:00. #1.13#
SON DAKİKA: Güngören'de Kentsel Dönüşüm Alanında Çöken Bina İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.