Güngören\'de Terk Edilmiş Bebek Bulundu

GÜNGÖREN'de boş arazide 3 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu. Kim tarafından ve nasıl bırakıldığı henüz bilinmeyen bebek, polis ekipleri tarafından koruma altına alındı

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Çiftçi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı bir kişi, boş arazide battaniyeye sarılı bir bebek olduğunu fark etti. Bebeği çevrede gördüğü kadınların olabileceğini düşünen kağıt toplayıcısı kadınlara sordu. Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren kadınlar, bebeğin üstünü örterek biberonla süt verdiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre sağlık durumunun iyi ve 3 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek, polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Polis, bebeğin ailesinin bulunması için inceleme başlattı.

'ÜŞÜYORDU, ÜSTÜNÜ KAPATTILAR'

Olayın meydana geldiği sokakta oturan Volkan Erşahin, "Burada bir kalabalık vardı, kalabalığa geldim. Bir bebek bırakmışlar, etrafında kadınlar vardı. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri vardı. Bebeği aldılar götürdüler. Çocuğun sağlık durumu gayet iyi görünüyordu. Bebeğin yanında ilk olarak bir kadın vardı. Görenler altını temizliyor zannetmişler, hiç kimse bir şey dememiş bırakıp gitmiş. Kadınlar süt verdiler, doyurdular karnını. Üşüyordu, üstünü kapattılar" dedi.