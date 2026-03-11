Güngören\'de Uyuşturucu Operasyonu

GÜNGÖREN'de bir eve düzenlenen operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Özel harekast polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı; ele geçirilen uyuşturucuya el konuldu.

Polis ekipleri Kartaltepe Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekipler yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucunda 7 Mart Cumartesi günü eve baskın yaptı. Operasyona Özel harekat polisleri de destek verdi. Evde bulunan R.Ç.(33),E.M.Ç.(36) ve E.Ö(38) gözaltına alındı.Evde yapılan aramalarda ise, 30 kilo 470 gram likit esrar, 4 kilo 471 gram marihuana, bin 415 adet ekstazi hap, 934 gram pembe toz kokain, 658 gram beyaz toz kokain, 9 adet lyrca hap, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.