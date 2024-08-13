Günlük Haberler

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TÜİK inşaat maliyet endeksi ve konut satış istatistiklerini yayınlayacak, TCMB ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak, Türk-İş basın toplantısı düzenleyecek, CHP eğitim maratonu kapsamında basın toplantısı yapacak, İYİ Parti Genel Başkanı Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Hasat Bayramı etkinliklerine katılacak, İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları basın açıklaması yapacak, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak

13.08.2024 09:02  Güncelleme: 09:37
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10.00 - TÜİK, haziran ayı inşaat maliyet endeksi ile temmuz ayı konut satış istatistiklerini yayınlayacak. (ANKARA)

10.00- TCMB, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, beraberindeki Konfederasyon Bölge Başkanları ve temsilcilerin katılımıyla "asgari ücret, vergide adalet, kıdem tazminatı" gibi konularla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

12.00 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu"  kapsamında basın toplantısı yapacak ve halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ EDİRNE)

13.00 - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

16.30- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da Hasat Bayramı etkinliklerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ  - CANL I/ İSTANBUL)

20.00 - İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları Manisa Salihli'de üç kedinin öldürülmesiyle ilgili olarak Salihli Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -  MANİSA)

20.00 - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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