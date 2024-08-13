Günlük Haberler

Güncel

10.00 - TÜİK, haziran ayı inşaat maliyet endeksi ile temmuz ayı konut satış istatistiklerini yayınlayacak. (ANKARA)

10.00- TCMB, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, beraberindeki Konfederasyon Bölge Başkanları ve temsilcilerin katılımıyla "asgari ücret, vergide adalet, kıdem tazminatı" gibi konularla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

12.00 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin eğitimde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için başlattığı "Eğitim Maratonu" kapsamında basın toplantısı yapacak ve halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ EDİRNE)

13.00 - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

16.30- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da Hasat Bayramı etkinliklerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANL I/ İSTANBUL)

20.00 - İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları Manisa Salihli'de üç kedinin öldürülmesiyle ilgili olarak Salihli Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

20.00 - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…