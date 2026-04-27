Üye Girişi
Son Dakika Logo

Günlük Hayatı ve İş Süreçlerini Kolaylaştıran 3 Yerli Yapay Zeka Uygulaması

27.04.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rayİst, Sesvia ve Voiser: İstanbul ulaşımından müşteri hizmetlerine, metin seslendirmeye kadar yenilikçi çözümler sunan üç yerli platform.

Teknoloji dünyasında yapay zeka artık her yerde. Yerli girişimciler de bu alanda iddialı uygulamalar geliştiriyor. İşte günlük hayatı ve iş akışını kolaylaştıran üç platform:

Rayİst: İstanbul'un raylı sistemlerinde akıllı rehber. Erbil Özdemir tarafından geliştirilen uygulama, anlık sefer saatleri ve alternatif güzergahlar sunuyor. Hava durumu entegrasyonuyla en kısa ve stressiz rotayı buluyor.

Sesvia: Müşteri iletişiminde devrim. Doğal Dil İşleme ile çalışan platform, çağrı merkezlerini otonom hale getiriyor. İnsan benzeri sesle randevu, sipariş takibi gibi işlemleri yapıyor ve görüşmeleri analiz ediyor. Verimliliği %70'e kadar artırıyor.

Voiser: Metin seslendirmede yapay zeka. Onlarca dil ve ses seçeneğiyle metinleri stüdyo kalitesinde sese dönüştürüyor. YouTube videoları, sesli kitaplar ve anons sistemleri için ideal. SaaS modeliyle çalışıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yapay Zeka, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 21:03:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.