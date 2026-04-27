Günlük Hayatı ve İş Süreçlerini Kolaylaştıran 3 Yerli Yapay Zeka Uygulaması

Teknoloji dünyasında yapay zeka artık her yerde. Yerli girişimciler de bu alanda iddialı uygulamalar geliştiriyor. İşte günlük hayatı ve iş akışını kolaylaştıran üç platform:

Rayİst: İstanbul'un raylı sistemlerinde akıllı rehber. Erbil Özdemir tarafından geliştirilen uygulama, anlık sefer saatleri ve alternatif güzergahlar sunuyor. Hava durumu entegrasyonuyla en kısa ve stressiz rotayı buluyor.

Sesvia: Müşteri iletişiminde devrim. Doğal Dil İşleme ile çalışan platform, çağrı merkezlerini otonom hale getiriyor. İnsan benzeri sesle randevu, sipariş takibi gibi işlemleri yapıyor ve görüşmeleri analiz ediyor. Verimliliği %70'e kadar artırıyor.

Voiser: Metin seslendirmede yapay zeka. Onlarca dil ve ses seçeneğiyle metinleri stüdyo kalitesinde sese dönüştürüyor. YouTube videoları, sesli kitaplar ve anons sistemleri için ideal. SaaS modeliyle çalışıyor.