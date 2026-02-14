Günün Öne Çıkan Etkinlikleri

10.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Tertemiz Türkiye Projesi Çalıştayı"nın açılışını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul Suriçi Grubu'nun toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Anahtar Parti, Ümraniye 15 Temmuz Meydanı'nda saha çalışması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - 9 işçinin can verdiği İliç faciasının 2. yılında Kadıköy Boğa'da yürüyüş gerçekleştirilecek, açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Gazeteci Merdan Yanardağ ve İPA Başkanı Buğra Gökce için dayanışma imzası Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

17.00 - Sporİstanbul Silivrikapı Buz Pisti'nde "Aşkın En Güzel Pisti" adıyla bir etkinlik düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.30 - 17.00- 20.00- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek. (ANKARA - ANTALYA- TRABZON)

