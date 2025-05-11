Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 69 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda yaptıkları aramada gizli bölmede 69 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.