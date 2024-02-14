Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR Kuyruğu Uzuyor - Son Dakika
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Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR Kuyruğu Uzuyor

Gürbulak Sınır Kapısı\'nda TIR Kuyruğu Uzuyor

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinin İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, oluşan TIR kuyruğu gelen araçlarla birlikte uzuyor. Şoförler, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Doğubayazıt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a ve diğer ülkelere geçmek için sürücülerinin beklediği TIR'lar, 30 kilometre uzunluğunda çift sıra kuyruk oluşturdu. TIR'ın kuyruğunun İran gümrüğündeki sorunlardan kaynaklandığı belirtilirken, yaşanan sıkıntıları dün protesto eden TIR şoförleri uluslararası kara yoluna taş dizip, protesto etti. Gelen diğer TIR'larla birlikte kuyruk her geçen gün biraz daha uzuyor. Kuyruktaki her aracın en az 1 haftadır beklediğini söyleyen TIR şoförlerinden Ahmet Balin, 'Gümrük çalışmıyor. İstanbul'dan yüklediğim rulo kağıdı Özbekistan'a götüreceğim fakat 10 gündür buradayım. Günler sonra bugün ilk kez bir 100 metre kadar gidebildik. Benim yolculuğum 14 gün sürüyor ama ben hala buradayım. Buradakiler günlerdir banyo yapmadı. Yiyecek ve su sıkıntısı hat safhada. Yetkililerin bu sorunu bir an evvel çözüme kavuşturmasını bekliyoruz ama kimse gelip bilgi vermiyor. İran almıyor, Türkiye almıyor. Burada 25-30 kilometre kuyruk var. Allah bütün arkadaşların yardımcısı olsun' diye konuştu. İskenderun'dan yüklediği gübreyi İran'a götüren Adil Balım ise 'Bugün 14 gündür buradayım. Ne sandığımızda bir şey kaldı ne günlük ihtiyacımızı karşılayacak lavabo ne de temizlik ihtiyacımızı karşılayacağımız su yok' ifadelerini kullandı.

14.02.2024 15:09
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AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinin İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, oluşan TIR kuyruğu gelen araçlarla birlikte uzuyor. Şoförler, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

Doğubayazıt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a ve diğer ülkelere geçmek için sürücülerinin beklediği TIR'lar, 30 kilometre uzunluğunda çift sıra kuyruk oluşturdu. TIR'ın kuyruğunun İran gümrüğündeki sorunlardan kaynaklandığı belirtilirken, yaşanan sıkıntıları dün protesto eden TIR şoförleri uluslararası kara yoluna taş dizip, protesto etti. Gelen diğer TIR'larla birlikte kuyruk her geçen gün biraz daha uzuyor.

'14 GÜNDÜR BURADAYIM'

Kuyruktaki her aracın en az 1 haftadır beklediğini söyleyen TIR şoförlerinden Ahmet Balin, "Gümrük çalışmıyor. İstanbul'dan yüklediğim rulo kağıdı Özbekistan'a götüreceğim fakat 10 gündür buradayım. Günler sonra bugün ilk kez bir 100 metre kadar gidebildik. Benim yolculuğum 14 gün sürüyor ama ben hala buradayım. Buradakiler günlerdir banyo yapmadı. Yiyecek ve su sıkıntısı hat safhada. Yetkililerin bu sorunu bir an evvel çözüme kavuşturmasını bekliyoruz ama kimse gelip bilgi vermiyor. İran almıyor, Türkiye almıyor. Burada 25-30 kilometre kuyruk var. Allah bütün arkadaşların yardımcısı olsun" diye konuştu.

İskenderun'dan yüklediği gübreyi İran'a götüren Adil Balım ise "Bugün 14 gündür buradayım. Ne sandığımızda bir şey kaldı ne günlük ihtiyacımızı karşılayacak lavabo ne de temizlik ihtiyacımızı karşılayacağımız su yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İran, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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