Gürbulak\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sonucunda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan üç tır riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen x-ray taramasında söz konusu araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak yapılan arama sonucunda, talk pudrasına emdirilmiş 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş 3 bin 797 kilogram olmak üzere 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Açıklamada, "Gürbulak Sınır Kapısı'nda rekor miktarda uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilerek zehir tacirlerine önemli darbe indirildi." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesine sevk edilen zanlılar, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.