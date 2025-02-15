Gürbüz Amca İçin İlçe Sakinlerinden Destek Seferberliği

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Akli dengesini kaybedip sokaklarda yaşayan Gürbüz Amca için ilçe sakinleri seferber oldu

Gürbüz Amca artık konteyner evinde huzurla yaşıyor

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde sokaklarda kalan ve hayırseverlerin destekleri ile yaşamını sürdüren Gürbüz Amca için ilçe seferber oldu. Akli dengesi yerinde olmayan Gürbüz Amca şimdi konteyner evinde huzurla yaşıyor.

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Gürbüz Kızıloluk, akli dengesini kaybetmesi üzerine ailesi ve yakınlarından uzaklaştı. Yıllarca ilçede sokaklarda yaşayan ve herkesin sevgisini kazanan Gürbüz Amcanın durumunun Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve kaymakamlığa bildirilmesi üzerine ilçede Gürbüz Kızıloluk için dayanışma çalışması başlatıldı.

Feke Belediyesi ve kaymakamlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ilçede esnaflık yapan Veli Akçan arsasını Gürbüz Kızıloluk'a açtı. Ardından arsaya devlet desteği ile konteyner ev kurulurken Feke Belediyesi konteyner evin ihtiyaçlarını karşılayarak Gürbüz Amca'ya kıyafet desteğinde bulundu. Her gün hayırseverlerin kapısını çaldığı Gürbüz Amca'ya artık yeni yuvasında sıcak yemeklerde bırakılıyor.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ilçe gezilerinde ziyaret ettiği Gürbüz Amca için arkasında devletin sıcak eli olduğunu belediyenin ve ilçe sakinlerinin büyük bir dayanışma sergilediğini kaydetti.