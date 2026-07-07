Gürbüz Çapan'dan İmamoğlu Hakkındaki Davaya Tepki: "Hem Gülünç Hem Trajikomik" - Son Dakika
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Gürbüz Çapan'dan İmamoğlu Hakkındaki Davaya Tepki: "Hem Gülünç Hem Trajikomik"

07.07.2026 00:24  Güncelleme: 01:37
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Esenyurt kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasını izledikten sonra, iddiaların gülünç ve trajikomik olduğunu belirterek ülkesi adına üzüldüğünü ifade etti.

(İSTANBUL) - Esenyurt kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaları takip etmesinin ardından "Gördüklerim hem gülünçtü hem de trajikomikti. Ülkem ve devletimiz adına üzüldüm" açıklamasını yaptı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma ve casusluk davaları nedeniyle Silivri'de hakim karşısına çıktı. Casusluk davasını izleyen Esenyurt kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çapan, "Bugün Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları hakkında açılan, kim adına ajanlık yaptıkları dahi ortaya konulamayan, tamamen kanaatlere dayandırılmış sözde 'ajanlık' iddianamesinin duruşmasını izledim. Gördüklerim hem gülünçtü hem de trajikomikti. Ülkem ve devletimiz adına üzüldüm. Buradan ilgililere sesleniyorum, geçen yüzyılda Batı'da Yunanistan'la, Doğu'da Ermenistan'la koyun kaçakçılığı kadar utanç verici iddialardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gürbüz Çapan'dan İmamoğlu Hakkındaki Davaya Tepki: 'Hem Gülünç Hem Trajikomik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürbüz Çapan'dan İmamoğlu Hakkındaki Davaya Tepki: "Hem Gülünç Hem Trajikomik" - Son Dakika
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