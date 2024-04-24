Gürcistan Başbakanı: Çin ile işbirliği ve dostluk hayati önem taşıyor - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı: Çin ile işbirliği ve dostluk hayati önem taşıyor

Gürcistan Başbakanı: Çin ile işbirliği ve dostluk hayati önem taşıyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Çin ile işbirliği ve dostluğun hayati önem taşıdığını ve Çin'le stratejik işbirliğinden somut sonuçlar elde edildiğini söyledi. İki ülke arasında karşılıklı vize muafiyeti, doğrudan uçuşlar ve serbest ticaret anlaşmaları gibi adımlar atıldığını belirten Kobakhidze, Gürcistan'daki Kvesheti-Kobi yolu üzerinde inşa edilen büyük tünelin tamamlandığını ve bu projenin bölgedeki turizmi artıracağını ve kargo taşımacılığını canlandıracağını ifade etti. Kobakhidze, gelecekte daha fazla ortak projenin gerçekleştirilmesini umduğunu ve Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Gürcistan'ın ulusal kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

24.04.2024 15:36
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını söyledi.

TİFLİS, 24 Nisan (Xinhua) -- Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Çin'le işbirliği ve dostluğun hayati önem taşıdığını ve Çin'le stratejik işbirliğinden somut sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Kobakhidze, Salı günü Xinhua'ya verdiği söyleşide, iki ülke arasında karşılıklı vize muafiyeti getirildiğini, doğrudan uçuşların başlatıldığını ve serbest ticaret anlaşmaları imzalandığını belirtti.

Başbakan, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Gürcistan'daki Kvesheti-Kobi yolu üzerinde büyük bir tünelin inşası Çin Demiryolu Tünel Grubu tarafından Salı günü tamamlandı. Gürcistan'ın kuzeyinde yer alan proje, 9.000 metre uzunluğundaki bir ana tünel ile çeşitli acil çıkış tünellerinden oluşuyor. Tünelin faaliyete geçmesiyle, Kvesheti-Kobi yol bölümü üzerinde seyahat süresi 1 saatten 20 dakikaya inecek.

Projenin Gürcistan'da bağlanabilirliği güçlendirmede önemli bir rol oynadığını belirten Kobakhidze, bunun önemli bir ekonomik etkisi olacağını ve bölgedeki turizmi artırmasının beklendiğini kaydetti.

Başbakan, ülkedeki en uzun tünel olan projenin, dağlık bölgelerde yaşayan insanların kış dönemindeki seyahatlerini kolaylaştıracağını ve kargo taşımacılığını canlandıracağını sözlerine ekledi.

"Bu projenin, son derece iyi iş çıkaran Çinli şirketle işbirliği içinde hayata geçirilmesinden memnunuz" diyen Kobakhidze, gelecekte daha fazla ortak projenin gerçekleştirilmesini umduğunu belirtti.

Kobakhidze, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin oldukça önemli olduğunu ve bu çerçevedeki programların, Gürcistan'ın ulusal kalkınmasında kilit önceliğe sahip olan bağlanabilirliği güçlendirmede yardımcı olacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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