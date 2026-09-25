Gürcistan Başbakanı Kobakhidze BM'de yüzde 20'lik işgali, yerinden edilenleri anlattı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülke topraklarının yüzde 20'sinin Rusya'nın işgali altında olduğunu belirterek, "Yüz binlerce vatandaşımız hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda ve evlerine geri dönemiyor." dedi.

Başbakan Kobakhidze, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kuruluna hitap etti.

Gürcistan'ın yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarına değinen Kobakhidze, "Ülkemizin topraklarının yüzde 20'si hala Rusya Federasyonu'nun işgali altında. Yüz binlerce vatandaşımız ise hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda ve evlerine dönemiyor." ifadelerini kullandı.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yaşayan halklara hitaben Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar boyunca tek bir vatanımız ve bizi bir arada tutan ortak bir tarihimiz var. Bugün çizilen ayrım çizgileri ne bu tarihi silebilir ne de çocuklarımızın geleceğini belirleyebilir. İnanıyoruz ki Gürcistan'ın barış ve ekonomik kalkınmasıyla elde edilen kazanımlar, yapay olarak çizilmiş ayrılık çizgileriyle engellenmemeli. İşgal altındaki tarihi bölgelerimizde yaşayan ve her zaman ortak geleceğimizin ayrılmaz bir parçası olan insanlar da bu kazanımlardan yararlanabilmelidir."

"Gürcistan, Güney Kafkasya ve Orta Koridor'un ayrılmaz bir parçasıdır"

Kobakhidze, Gürcistan'ın stratejik konuma sahip olduğunu dile getirerek, "Gürcistan, Güney Kafkasya ve Orta Koridor'un ayrılmaz bir parçasıdır ve bu da Orta Asya ile Avrupa'yı daha da birbirine bağlamak için elverişli bir konumda olmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ettiklerini vurgulayan Kobakhidze, "Bugün, daha barışçıl ve birbirine bağlı bir bölge inşa etme yolunda yeni bir sayfa açmak için gerçek bir fırsat görüyoruz. Bu sayfa, daha iyi bir gelecek yaratma konusundaki ortak özlemimizi yansıtmalı. Bu işbirliği ruhu, bölge için somut ekonomik fırsatlara da dönüşmelidir." diye konuştu.

Güney Kafkasya bölgesinde barışın öneminin altını çizen Kobakhidze, "Güney Kafkasya'nın geleceğinin geçmişte çizilen ayrım çizgileriyle belirlenmemesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Dünya genelinde yaşanan güvenlik sorunlarına da değinen Kobakhidze, "Kalıcı bir barış güç kullanarak elde edilemez. Diyalog, anlayış ve karşılıklı saygıya dayanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kobakhidze, Gürcistan'ın ekonomik kalkınmasının etkili şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olarak, hem yerli hem de yabancı işletmelerin gelişimini destekleyen, yenilik odaklı ve iş dostu bir ortam yaratmak için aktif olarak çalışıyoruz." şeklinde konuştu.