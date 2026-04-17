Gürcistan Başbakanı\'ndan Savaş ve Barış Vurgusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinin istikrar için önemini vurguladı.

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/ŞİLAN TURP - Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinin hem ülkesinin hem de Avrupa'nın istikrarı için önemli olduğunu söyledi.

Kobakhidze, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ADF'ye ikinci kez katıldığını belirten Kobakhidze, forumun seçkin dinleyicilerle konuşma ve dünya genelinde yaşanan gelişmeler hakkındaki vizyonları paylaşma fırsatı sunması açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kobakhidze, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan Gürcistan'ın da olumsuz etkilendiğini ifade ederek, "Bizi de bu savaşa dahil etmek için çok belirgin bir istek vardı ancak sonuç olarak ülkede bir savaşın çıkmasını önlemeyi başardık." dedi.

Söz konusu savaşın sona ermesinin hem Gürcistan'ın hem de Avrupa'nın istikrarı için çok önemli olduğunu vurgulayan Kobakhidze, bunun en yakın zamanda gerçekleşmesini umduklarının altını çizdi.

Bu kapsamda Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerinin önemli olduğunu belirten Kobakhidze, "Türkiye'nin bu son derece karmaşık durumda üstlendiği rol çok değerliydi. Bu çatışmayı çözmeye yönelik çabalarda Türkiye'nin oynadığı olumlu rolü büyük takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kobakhidze, tüm ülkelerin barışı koruma, istikrarı sağlama ve ekonomik bağları güçlendirmeye odaklanması gerektiğine işaret ederek, böylece "olumsuz siyasi çıkarların önüne geçilebileceğine" inandığını dile getirdi.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilere de değinen Kobakhidze, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve işbirliğinden "gurur ve mutluluk" duyduklarını söyledi.

Kobakhidze, taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Gürcistan, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:52:56. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.