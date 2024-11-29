Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Edildi

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, hükümetin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınmasına yönelik kararı nedeniyle düzenlenen protestoya katıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin AB müzakerelerine dair aldığı karara tepki göstermek için parlamento binasının önünde gece saatlerinde başlayan protesto gösterisi devam ediyor.

Tiflis yönetiminin kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Zurabişvili de gece yarısına doğru parlamento binasının önüne geldi.

Burada konuşan Zurabişvili, halkın yanında yer aldığını, parlamento seçimlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Daha sonra Özgürlük Meydanı'na giden Zurabişvili, burada konuşlandırılan polislere hitaben yaptığı konuşmada, halka karşı güç kullanmamalarını istedi ve halkın hizmetinde olmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan, parlamento binasının çevresinde polislerle göstericiler arasında tartışmalar yaşandı.

AB'ye katılım müzakerelerinin 2028'e kadar gündeme alınmaması kararı

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunu 2028'e kadar gündeme getirmeyeceklerine yönelik karar aldıklarını duyurmuştu.

Kobakhidze, "Zor bir yol olacak. Önümüzde yaklaşık 6 yıl var, hedefimiz daha önce de söylediğimiz gibi 2030 yılında Avrupa Birliği'ne katılmaktır." demişti.

Bazı Avrupalı siyasetçileri Gürcistan'ın iç işlerine karışmakla suçlayan Kobakhidze, "Avrupa Parlamentosu, geçen 3 yılda sadece Gürcistan toplumunun değil aynı zamanda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyinin de kabul etmediği, yalan ve hakaretlerle dolu 5 kararı kabul etti." diye konuşmuştu.

Son yıllarda ülkesinin iç işlerine karışan bazı Avrupalı siyasetçilerin, AB üyeliğiyle ve AB'nin parasıyla Gürcistan'a şantaj yaptığını belirten Kobakhidze, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık. Ayrıca 2028 sonuna kadar AB'den gelecek her türlü bütçe hibesini reddediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kobakhidze, "Avrupa Birliği'ne dilenerek, tek ayak üzerinde durarak girmeyeceğiz. AB'ye onurlu bir şekilde, düzgün bir demokratik sistemle, güçlü bir ekonomiyle gireceğiz." diye konuşmuştu.

Başbakan Kobakhidze'nin kararına tepki gösteren binlerce kişi Tiflis'teki parlamento binasının önünde toplanarak protesto gösterisine başlamıştı.

Avrupa Parlamentosundan seçimlerin yenilenmesi için çağrı

Avrupa Parlamentosundan (AP) 28 Kasım'da yapılan yazılı açıklamaya göre milletvekilleri, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin sonuçlarını "ciddi usulsüzlükler olduğu" gerekçesiyle kınayarak seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yenilenmesi çağrısında bulunmuştu.

AP milletvekilleri, AB'den Başbakan Kobakhidze dahil "demokratik standartların zayıflatılmasından" sorumlu görülen üst düzey Gürcü yetkililere yaptırım uygulanmasını ve Gürcistan hükümetiyle resmi temasların sınırlandırılmasını istemişti.

AB'ye katılım süreci

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti ancak ülkede tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe konulmasının ardından AB'ye katılım süreci temmuzda durdurulmuştu.

Gürcistan'daki seçimler ve muhaliflerin gösterileri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış ve sokak eylemlerine başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başbakan Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.